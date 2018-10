Dorinel Munteanu e convins ca o poate incurca pe FCSB: "Nu imi e frica de meciul asta!"

Concordia Chiajna - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00.

Dorinel Munteanu intalneste maine seara echipa cu care a cucerit un titlu in 2005, ca jucator, dar pe care a si antrenat-o trei ani mai tarziu.

Noul antrenor al Chiajnei e convins ca echipa lui poate scoate cel putin un punct din meciul cu FCSB.

"Fiecare joc e foarte important. Maine jucam cu FCSB, echipa de pe primul loc, respectam pozitia pe care este si ceea ce a facut pentru fotbalul romanesc, dar noi vom face totul sa scoatem punct sau puncte din acest meci."

"Jucatorii trebuie sa inteleaga ca e nevoie de randament maxim, 100%", a spus Munteanu la conferinta de presa de azi.

Dorinel Munteanu a fost coleg de echipa cu Dica, in sezonul in care echipa a cucerit titlul in Liga I, 2004-05.

"Nu pot sa spun ca este un meci special pentru mine, absolut deloc. Am fost jucator acolo, am fost si antrenor, toate problemele cu plecarea mea de la Steaua s-au rezolvat atunci. Din acel moment, am mai castigat meciuri impotriva Stelei. Am castigat si un trofeu contra Stelei, cu Otelul Galati", a mai spus antrenorul Chiajnei.

"Nu am spus niciodata ca mi-e frica de demisie. Un antrenor, daca spune ca ii e frica, nu este antrenor. Si mie nu imi este! Eu stiu ce munca fac aici la Chiajna" - Dorinel Munteanu.