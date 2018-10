"Ma simt ca o proasta ca l-am lasat sa faca asta!" Irina Shayk a vorbit pentru prima data deschis despre relatia cu Ronaldo. Cum a ranit-o portughezul

Irina Shayk (32 de ani), fosta iubita a lui Cristiano Ronaldo, a vorbit deschis despre perioada petrecuta de acesta.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Cristiano Ronaldo are parte de o multime de probleme. Acuzat de viol de o americanca de 34 de ani, Kathryn Mayorga, el este acuzat si de infidelitate. Fosta sa iubita, Irina Shayk, spune ca acesta a inselat-o.

Daily Mail scrie ca Irina Shayk s-a confesat in legatura cu relatia pe care a avut-o cu Ronaldo.

"Acum, cand stiu adevarul, ma simt complet tradata. Am avut incredere in el si am ramas alaturi de el de fiecare data cand au aparut zvonuri conform carora ar fi fost si cu alte femei. Ma simt ca o proasta pentru ca l-am lasat sa ma insele", a spus ea.

Irina Shayk a mai vorbit recent intr-un interviu acordat Hola: "Idealul meu de barbat este cinstit, credincios si un gentleman care stie cum sa se poarte cu femeile. Nu cred in barbatii care ne fac nefericite doar pentru ca sunt baieti care nu s-au maturizat. Credeam ca am gasit barbatul ideal, dar m-am inselat.

Cred ca femeile se simt urate atunci cand stau alaturi de barbatul gresit", a mai spus ea.

Irina Shayk are acum o relatie cu actorul Bradley Cooper, alaturi de care are si o fetita de un an.