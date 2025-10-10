Holger Rune (22 de ani, 11 ATP) a ratat o șansă rarisimă de a ajunge în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Tenismenul din Danemarca a fost învins, într-un meci de trei ore, de monegascul Valentin Vacherot (26 de ani), clasat pe locul 204 în ierarhia mondială.

Holger Rune, înjurături către propria echipă, când a observat că pierde controlul în meci

După o manșă inaugurală câștigată cu 6-2, Rune a pierdut următoarele două seturi, scor 7-6 (4), 6-4, iar, la jumătatea setului decisiv, a capitulat, din punct de vedere psihologic.

Fostul elev al antrenorului Patrick Mouratoglou a pierdut un game la zero, pe propria servă, în cadrul căruia a luat și o avertizare pentru tragere de timp, în urma unei discuții purtate cu propria echipă.

Frustrat când a observat că cedează din punct de vedere fizic, Rune a dat vina pe echipa sa, din care face parte și mama lui, Aneke.

Jucătorul scandinav i-a înjurat direct pe membrii echipei sale, fără a arăta ulterior că se rușinează de propria reacție.

