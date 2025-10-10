VIDEO Reacție complet deplasată a lui Rune, fostul elev al lui Mouratoglou: și-a înjurat mama în timpul unui meci

Reacție complet deplasată a lui Rune, fostul elev al lui Mouratoglou: și-a înjurat mama în timpul unui meci Tenis
Comportament nedemn din partea danezului Holger Rune, în turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Holger RuneATP ShanghaiTenis ATP
Holger Rune (22 de ani, 11 ATP) a ratat o șansă rarisimă de a ajunge în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Tenismenul din Danemarca a fost învins, într-un meci de trei ore, de monegascul Valentin Vacherot (26 de ani), clasat pe locul 204 în ierarhia mondială.

Holger Rune, înjurături către propria echipă, când a observat că pierde controlul în meci

După o manșă inaugurală câștigată cu 6-2, Rune a pierdut următoarele două seturi, scor 7-6 (4), 6-4, iar, la jumătatea setului decisiv, a capitulat, din punct de vedere psihologic.

Fostul elev al antrenorului Patrick Mouratoglou a pierdut un game la zero, pe propria servă, în cadrul căruia a luat și o avertizare pentru tragere de timp, în urma unei discuții purtate cu propria echipă.

Frustrat când a observat că cedează din punct de vedere fizic, Rune a dat vina pe echipa sa, din care face parte și mama lui, Aneke.

Jucătorul scandinav i-a înjurat direct pe membrii echipei sale, fără a arăta ulterior că se rușinează de propria reacție.

Număr 204 ATP, în semifinalele Mastersului de o mie de puncte de la Shanghai

Pentru un loc în marea finală, Valentin Vacherot va avea ocazia unui meci cu Novak Djokovic.

Tenismenul din Belgrad l-a eliminat, în faza ultimilor opt jucători, pe belgianul Zizou Bergs, scor 6-3, 7-5.

Câte €283,973 au câștigat Djokovic și Vacherot pentru accederea în semifinalele întrecerii de la Shanghai.

