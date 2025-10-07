Deși sârbul s-a impus în două seturi, meciul a fost mult mai echilibrat decât o arată scorul, iar la final, gestul marelui campion a surprins pe toată lumea.



După victorie, Hanfmann și-a exprimat frustrarea pe contul său de Instagram, unde a postat un mesaj scurt. "Bătălia cu legenda nu a mers în favoarea mea", a notat tenismenul german.



Reacție lui "Nole" a venit imediat



Răspunsul lui Djokovic nu a întârziat să apară. Impresionat de replica solidă pe care i-a dat-o adversarul său venit din calificări, sârbul i-a lăsat un comentariu direct la postare, prin care l-a încurajat pe german.



"Luptă grozavă, Yannick. Continuă tot așa, postezi grozav", i-a transmis Nole.



Pentru Djokovic, drumul spre un nou titlu pare acum mai accesibil, mai ales după retragerea lui Jannik Sinner din cauza crampelor și abandonul lui Carlos Alcaraz, provocat de o accidentare. În acest context, sârbul este considerat principalul favorit la câștigarea trofeului, însă va trebui să rămână concentrat până la final pentru a-și îndeplini obiectivul.

