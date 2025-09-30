VIDEO EXCLUSIV Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs

Marcu Czentye
Data publicarii:
Episod regretabil între Anna Kalinskaya și Holger Rune.

Holger Rune și Anna Kalinskaya s-au contrat de la distanță, într-o poveste care i-a adus, mai degrabă, un minus de imagine tenismenului danez.

Antrenat în trecut de Patrick Mouratoglou, Rune a fost portretizat ca un jucător prea insistent de către partenera Soranei Cîrstea, în proba de dublu, în ceea ce privește relațiile amoroase.

Rune și Kalinskaya, contre de la distanță

„Unii nu au nicio șansă. Nici măcar nu ar trebui să se obosească să îmi scrie. Rune mi-a scris zece mesaje apoi s-a dat bătut. Dar el le scrie tuturor jucătoarelor. Se gândește prea mult la el însuși, dar nu e singurul tenismen de acest fel,” i-a dezvăluit Anna Kalinskaya fostei jucătoare de tenis, Anna Chakvetadze, potrivit Tennis.com.

Replicând, Holger Rune a „împuns-o” pe Anna Kalinskaya: „Ha ha ha. Se poate să avem diferențe culturale care o pot face pe Anna să interpreteze un comentariu ca pe o invitație la întâlnire. Dacă vreau să ies la o întâlnire, o să cer o întâlnire. Nu te îngrijora,” au fost cuvintele care sugerează caracterul frivol al jucătorului scandinav.

Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro, despre relațiile între tenismeni

„Sunt numeroase exemple în ATP și în WTA unde jucători înfiripă cupluri. Sunt relații cu diferite provocări, dar pot fi și relații frumoase cu beneficii evidente.

Atât timp cât se păstrează o diplomație, nu văd nimic greșit în asta. E în regulă. 

Noi, băieții, avem relații frumoase de prietenie între noi. Sunt și jucători care preferă să stea doar cu echipa și să interacționeze mai puțin cu restul jucătorilor.

Ce pot să spun e că poți să găsești persoane de calitate în circuitul ATP, cu siguranță,” a declarat tenismenul ieșean, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Anna Kalinskaya

