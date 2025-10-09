VIDEO Rafael Nadal, subiect de ironie pentru Medvedev, la Shanghai. Cuvinte dure adresate arbitrului

Rafael Nadal, subiect de ironie pentru Medvedev, la Shanghai. Cuvinte dure adresate arbitrului Tenis
Marcu Czentye
Daniil Medvedev a avut parte de un meci memorabil în optimile turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Număr 18 ATP, Daniil Medvedev (29 de ani) a suferit timp de trei ore pentru a obține calificarea în faza ultimilor opt jucători, la Shanghai.

Înfruntând umiditatea ridicată, dar și un adversar tenace - Learner Tien (19 ani, 36 ATP), tenismenul din Federația Rusă a câștigat scor 7-6 (6), 6-7 (1), 6-4, dar nu înainte de a-i permite americanului să intre în meci. Medvedev a condus cu set, 3-0 și 40-15 în setul secund, scor de la care a trăit fluctuații mari de formă.

Retras din activitate, Nadal a fost pomenit de Medvedev, în fața arbitrului Lahyani

Iritat de scor și de dificultatea înaltă a meciului, Daniil Medvedev a fost enervat și de arbitrul de scaun, Mohamed Lahyani, care l-a avertizat pentru tragere de timp.

Când a văzut decizia primită, Medvedev a ținut să îi aducă aminte lui Lahyani de inconstanța cu care arbitrează, acuzându-l pe oficialul suedez de părtinire.

„Toată viața mea am așteptat 55 de secunde pentru serva lui Nadal.”

„Toată viața mea, am așteptat 55 de secunde ca Rafa să servească. Iar tu îmi dai acum o avertizare la prima ocazie.

﻿Am jucat cu Rafa de cinci ori, nu s-a întâmplat niciodată ca, atunci când eu eram gata să servesc, el să fie deja pregătit să returneze. Și nu a primit niciun avertisment,” i-a reproșat Daniil Medvedev arbitrului Mohamed Lahyani.

Pentru un loc în semifinalele Mastersului de la Shanghai, Daniil Medvedev îl va înfrunta pe australianul Alex De Minaur.

