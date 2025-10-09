Număr 18 ATP, Daniil Medvedev (29 de ani) a suferit timp de trei ore pentru a obține calificarea în faza ultimilor opt jucători, la Shanghai.

Înfruntând umiditatea ridicată, dar și un adversar tenace - Learner Tien (19 ani, 36 ATP), tenismenul din Federația Rusă a câștigat scor 7-6 (6), 6-7 (1), 6-4, dar nu înainte de a-i permite americanului să intre în meci. Medvedev a condus cu set, 3-0 și 40-15 în setul secund, scor de la care a trăit fluctuații mari de formă.

Retras din activitate, Nadal a fost pomenit de Medvedev, în fața arbitrului Lahyani

Iritat de scor și de dificultatea înaltă a meciului, Daniil Medvedev a fost enervat și de arbitrul de scaun, Mohamed Lahyani, care l-a avertizat pentru tragere de timp.

Când a văzut decizia primită, Medvedev a ținut să îi aducă aminte lui Lahyani de inconstanța cu care arbitrează, acuzându-l pe oficialul suedez de părtinire.