Jurnaliștii de la Sport5 au descris eliminarea Arynei Sabalenka drept una „senzațională” și au evidențiat faptul că Sorana Cîrstea, aflată pe locul 27 WTA, a reușit una dintre cele mai importante victorii ale sezonului.

„Aryna Sabalenka părăsește senzațional turneul WTA-1000 de la Roma. Prima jucătoare a lumii din Belarus a pierdut în fața româncei Sorana Cîrstea, scor 6-2, 3-6, 5-7”, au notat bielorușii.

Sorana Cîrstea, cea mai în vârstă jucătoare care învinge liderul mondial

Mai mult, la 36 de ani și 28 de zile, Sorana Cîrstea a devenit cea mai în vârstă jucătoare care învinge liderul mondial pe zgură.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenka a durat două ore și 14 minute. Pentru calificarea în sferturile de finală de la Roma, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Linda Noskova.