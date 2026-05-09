Rapid se confruntă cu o absență importantă înaintea duelului cu U Cluj din play-off. Căpitanul Alexandru Dobre nu a făcut deplasarea alături de colegii săi.

Formația giuleșteană are parte de un meci complicat sâmbătă, de la ora 21:00, pe terenul ardelenilor, iar problemele de lot îi dau bătăi de cap antrenorului Costel Gâlcă. Dincolo de parcursul dificil din ultima perioadă, marcat de o singură victorie în actualul play-off, echipa a fost nevoită să plece spre Cluj-Napoca fără un jucător esențial.

Potrivit jurnaliștilor de la Fanatik, Alexandru Dobre a acuzat o stare de rău și a suferit un atac de panică în timp ce se afla la aeroport, motiv pentru care mijlocașul a rămas acasă, ratând duelul din etapa a opta.

Numeroase indisponibilități în lotul giuleștean

Cu aproximativ patru ore înainte de fluierul de start al meciului, reprezentanții giuleștenilor au publicat lista lungă a jucătorilor indisponibili pentru această confruntare.

„Indisponibili: Dejan Iliev (entorsă), Alexandru Pașcanu (suspendat), Cristian Manea (probleme genunchi), Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Jakub Hromada (probleme musculare la gambă), Cătălin Vulturar (accidentare umăr), Claudiu Petrila (leziune musculară), Alexandru Dobre (sub supraveghere medicală)”, a transmis clubul Rapid prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

