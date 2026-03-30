Din cauza problemelor medicale, selecționerul nu va fi pe bancă la amicalul dintre Slovacia și România, programat marți seară, la Bratislava, nu mai devreme de ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Pavel Badea: „Îi doresc multă sănătate lui Mircea Lucescu”

Pavel Badea, președintele Universității Craiova, a comentat situația din jurul echipei naționale, după înfrângerea cu Turcia, scor 0-1.

Oficialul oltenilor a transmis un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu și a elogiat contribuția uriașă a acestuia în fotbalul românesc.

„Mă bucur pentru Ionel Gane că va fi pe banca naționalei, dar, în același timp, îmi pare rău pentru Mircea Lucescu. A făcut pentru noi foarte mult, enorm din punct de vedere al performanțelor și al reprezentativității. Îi doresc multă sănătate și să se refacă cât mai rapid”, a declarat Badea.

În același timp, Pavel Badea consideră că Gheorghe Hagi ar putea reprezenta o soluție foarte bună pentru viitorul băncii tehnice a României.

„Gheorghe Hagi este cel mai reprezentativ fotbalist al României. Este promovat ca «regele fotbalului românesc» și cred că ar fi o șansă bună cu el la conducerea naționalei. Este un fost jucător emblematic și un antrenor de succes care a făcut extrem de multe pentru fotbalul românesc”, a mai spus președintele Universității Craiova.