Marius Lăcătuș a dezvăluit că a primit o ofertă din partea Federației Române de Fotbal pentru a face parte din Comisia Tehnică a forului, însă a ales să o refuze.

Fostul mare jucător al Steaua București a explicat că nu a considerat utilă implicarea într-o structură în care opiniile sale ar putea să nu conteze în mod decisiv.

„Mie mi s-a propus, dar am refuzat. În momentul în care există... Degeaba ai tu o părere, dacă ceilalți au altă părere”, a declarat Marius Lăcătuș la Digi Sport.

Cum arată Comisia Tehnică a FRF

Potrivit site-ului oficial al Federației Române de Fotbal, Comisia Tehnică este formată din 22 de membri, dintre care 19 au drept de vot, plus secretarul Răzvan Rotaru.

Structura este condusă de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, iar vicepreședinți sunt Aurel Țicleanu și Lucian Burchel.

Din comisie mai fac parte nume cunoscute din fotbalul românesc, precum Miodrag Belodedici, Rodion Cămătaru, Marius Niculae, Lucian Sânmărtean sau Massimo Pedrazzini.

Marius Lăcătuș nu mai activează în fotbal din 2019, atunci când a părăsit banca tehnică a echipei CSA Steaua București.

„Fiara” a mai stat pe banca tehnică pe la FC Național, Oțelul Galați, FC Brașov, Ceahlăul Piatra Neamț, Inter Gaz, UTA Arad, FC Vaslui, FCM Târgu Mureș și CMSM Iași.