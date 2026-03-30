Mircea Lucescu nu va mai sta pe banca României, ultimul său meci fiind eșecul din Turcia (0-1). Din cauza problemelor medicale, selecționerul nu a făcut deplasarea la amicalul cu Slovacia, de marți seară, iar atribuțiile sale au fost preluate de Ionel Gane.

Gigi Becali: "Hagi ne va califica la EURO 2028. Are un destin special de campion"

Cel mai probabil, următorul selecționer al României va fi Gică Hagi, cel care ar avea deja un acord cu FRF. Gigi Becali crede că "Regele" va reuși să ridice nivelul naționalei și să obțină o calificare la EURO 2028.

"La Hagi te poți aștepta la orice. Eu nu spun asta pentru că e nașul meu și că vreau să-l laud. Eu spun pe fapte. Din moment ce a putut să ia titlul cu Viitorul de două ori, te poți aștepta la orice de la el. Noi n-avem jucători valoroși, numai că Hagi știe să facă o echipă și poate să mai înlocuiască puțin valoarea cu spiritul de echipă și lupta.

La Hagi, dacă nu alergi, te-a mâncat, te-a distrus. El e leu pe margine, zbiară, te mănâncă! Acum să nu ne așteptăm la mari performanțe pentru că n-are cu cine. Noi n-avem un mijlocaș valoros. E Dragomir, de care mie îmi place, dar noi nu avem niște mijlocași valoroși. Gică va inventa ceva, găsește el ceva.

Gică ne va califica la EURO. De ce zic așa? Este vorba și de soartă. El e făcut pentru fotbal, iar el are noroc la fotbal. Dumnezeu l-a făcut campion pe el. Altfel, cum să iei titlul cu Viitorul? El așa s-a născut, campion. Are un destin special de campion", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Gigi Becali: "Hagi îl va pune căpitan numai pe Ianis!"

În ultimii ani, căpitanul obișnuit al României a fost Nicolae Stanciu, însă, în absența sa de la ultimele meciuri, Ianis Hagi a preluat banderola. Așa s-a întâmplat inclusiv la partida din Turcia, cu Mircea Lucescu pe bancă.

Gigi Becali este convins că Ianis Hagi va fi purtătorul banderolei de căpitan al României în mandatul tatălui său.

"Numai pe Ianis îl va pune căpitan! Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham. El o să-i spună: 'Ianis, ești băiatul meu, ia toată responsabilitatea echipei!'. O să vezi.

Ar fi rușinos. Cum adică, îi dă Lucescu banderola lui Ianis și eu, tatăl tău, nu ți-o dau? Păi, el îi dăduse banderola la Viitorul când avea 18 ani.

Nu văd pe altul care ar putea primi banderola. Eu am zis de Drăgușin că face 30 de milioane de euro, dar eu dau banderola cui îmi câștigă meciul, nu la cei care se apără. Eu așa am dat banderola, numai de la mijloc în sus. Nu o dau la fundașii centrali", a mai spus Becali.