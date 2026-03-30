Mijlocaşul Martin Zubimendi s-a retras din lotul primei reprezentative a Spaniei din cauza unor dureri la genunchi şi a revenit la clubul englez de fotbal Arsenal Londra, scrie Reuters.

Federaţia Spaniolă de Fotbal a confirmat duminică faptul că jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost lăsat să plece din cantonamentul Spaniei. El a jucat ultimele 13 minute în victoria Spaniei cu 3-0 împotriva Serbiei, vineri, dar a acuzat un disconfort la genunchiul drept după meci.

Lovitură pentru Arsenal! Zubimendi s-a accidentat la naționala Spaniei

Federaţia a precizat că decizia a fost luată "pentru a evita orice risc şi a proteja sănătatea jucătorului", mijlocaşul revenind pe Emirates pentru o evaluare imediată de către personalul medical al lui Arsenal.

Zubimendi s-a alăturat unei lungi liste a lui Arsenal, care include trioului englez Bukayo Saka, Declan Rice şi Noni Madueke, precum şi pe fundaşul ecuadorian Piero Hincapie, toţi reveniţi la club în weekend.

Dacă Madueke a suferit o accidentare în meciul amical al Angliei cu Uruguayul, scor 1-1, revenirile lui Rice şi Saka au fost descrise de FA ca fiind pentru "evaluare medicală" în urma volumului mare de muncă.

Fundaşul francez William Saliba, fundaşul brazilian Gabriel Magalhaes, fundaşul olandez Jurrien Timber, atacantul belgian Leandro Trossard şi atacantul englez Eberechi Eze sunt indisponibili pentru naţionalele lor. Norvegianul Martin Odegaard a rămas, de asemenea, la Londra pentru a-şi continua recuperarea după o problemă la genunchi care l-a ţinut pe margine în ultimele săptămâni, scrie AGERPRES.

Arsenal are un avans de nouă puncte în Premier League faţă de Manchester City, a doua clasată, dar se confruntă cu o lună aprilie decisivă pentru sezon. După înfrângerea în finala Cupei Ligii în faţa lui City, echipa lui Arteta va juca în sferturile de finală ale Cupei Angliei în deplasare cu Southampton pe 4 aprilie, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Sporting Lisabona şi în campionat împotriva lui City.