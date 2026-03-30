Chef Sorin Bontea a gătit pentru jucătorii de la Manchester United și Liverpool FC, în timpul unei deplasări în care echipele erau cazate la hotelul unde lucra.

Invitat în emisiunea Fața la joc, moderată de Costin Ștucan, chef-ul a explicat că nu era bucătarul principal al echipei, ci îl ajuta pe cel oficial al clubului.

„Venise Alex Ferguson și lucram la hotel, au fost acolo cazați și noi le dădeam seara să mănânce. Mâncau și înainte de meci, cu două ore înainte: paste, pui, pește și vită. Nimic special”, a povestit Bontea.

Doar Alex Ferguson avea voie să bea vin

Potrivit chef-ului român, alimentația jucătorilor era atent supravegheată. Porțiile erau mici, iar medicul echipei controla fiecare masă.

„Iaurturi, fructe… iar doctorul stătea lângă ei și spunea: «Atât!», să nu pun prea mult. Toată lumea lua și pastiluțe, cred că vitamine”, a explicat Sorin Bontea.

Cel mai interesant detaliu a fost legat de masa antrenorului Alex Ferguson. Potrivit lui Bontea, doar acolo era permis vinul, iar la masă stăteau și doi dintre liderii vestiarului.

„La masa unde stătea Ferguson era singura masă unde era vin. Erau cu el doi jucători, Wayne Rooney și Ryan Giggs. Aveau voie doar o guriță”, a spus chef-ul.

