Răspunsul lui Novak Djokovic, când a fost întrebat dacă se vaccinează pentru a putea participa la Australian Open 2022

Pierzător în semifinalele Turneului Campionilor, Novak Djokovic și-a încheiat sezonul 2021 și a fost întrebat, la conferința de presă organizată după meci, care îi sunt planurile cu privire la ediția 2022 a Openului Australian, programată în perioada 17-30 ianuarie.

În contextul în care autoritățile de la Antipozi au anunțat oficial obligativitatea vaccinării ca cerință impusă jucătorilor pentru a lua parte la Australian Open, Novak Djokovic - un contestatar al obligativității vaccinării anti-COVID - a oferit un răspuns prin care lasă de înțeles că nu s-a hotărât încă dacă se va vaccina sau nu pentru a putea juca la Melbourne.



Openul Australian este turneul de mare șlem în care Novak Djokovic a scris istorie, devenind cel mai titrat tenismen din întreaga istorie a întrecerii, cu 9 trofee cucerite în perioada 2008-2021.

„Vom vedea. Nu am vorbit cu directorul turneului. Așteptam să aud care va fi decizia finală. Acum că o știu, va trebui să așteptăm și să vedem.

Nu contează dacă e vorba despre vaccinare sau despre altceva. Ar trebui să ai libertatea de a alege, de a decide ce vrei să faci. În cazul acesta, să alegi ce vrei să introduci în propriul corp,” a declarat Novak Djokovic, imediat după încheierea semifinalei Turneului Campionilor, notează Sports Yahoo.

FIRED. UP. ????

World No. 1 @DjokerNole digs deep to take the second set 6-4 vs Zverev and force a decider!#NittoATPFinals pic.twitter.com/rTz4sOINbg