Își trăiește visul de microbist! Novak Djokovic a fost vizitat la Torino de Paolo Maldini și Zlatan Ibrahimovic

Novak Djokovic nu are doar Piemontul la picioare, ci și Lombardia. Calificat în semifinalele Turneului Campionilor de la Torino fără să fi pierdut set, liderul mondial s-a întâlnit în cadrul competiției cu două dintre legendele clubului de fotbal pe care îl susține fervent, AC Milan, anume Paolo Maldini și Zlatan Ibrahimovic.

Ambii s-au deplasat la Torino pentru a urmări câteva dintre meciurile jucate de Novak Djokovic în faza grupelor. De-a lungul săptămânii, campionul Australian Open, Roland Garros și Wimbledon a trecut de Casper Ruud (7-6, 6-2), Andrey Rublev (6-3, 6-2) și de Cameron Norrie (6-2, 6-1).

Fundașul legendar al echipei milaneze i-a făcut un cadou de Crăciun memorabil tenismenului din Serbia, dăruindu-i un tricou de joc semnat.

Il Capitano, Paolo Maldini ????????❤️

Everyone wants to meet @DjokerNole ????#NittoATPFinals pic.twitter.com/uPfZByDwG5