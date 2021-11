Australian Open 2022, turneul vaccinaților! Mesajul directorului pentru Novak Djokovic: „Ne așteptăm să vină”

Australian Open 2022 va fi turneul vaccinaților. Decizia oficială a fost luată de autorități în data de 19 noiembrie, iar directorul competiției, Craig Tiley a confirmat anunțul.

Organizatorii vor avea libertatea de a vinde toate biletele pentru ediția 2022 a Openului Australian, spre deosebire de turneul anterior, când doar fazele superioare ale întrecerii au beneficiat de un public numeros.

It's full steam ahead for the Australian Open in January - with no crowd caps.

Preparations for the event are officially kicking-off today. #9Today pic.twitter.com/LVFIGZdDln