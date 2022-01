Favorita Simonei Halep, monstruos de constantă: Ashleigh Barty s-a calificat în finala Openului Australian fără set pierdut

Ashleigh Barty e prima finalistă a ediției 2022 a Openului Australian. Numărul 1 WTA s-a calificat în premieră în ultimul act al Grand Slam-ului din țara sa, în urma unui succes bifat în minim de seturi în defavoarea americancei Madison Keys (51 WTA), scor 6-1, 6-3.

Barty își continuă forma incredibilă, jucătoarea de la antipozi legând șase victorii consecutive la AO 2022 fără să piardă vreun set. „Ash” Barty e prima australiancă prezentă în finala Openului Australiei din 1980 încoace, an în care Evonne Goolagong Cawley se impunea în turneul de la Wimbledon, unde Barty e actualmente campioană en-titre.

Barty a pierdut doar 21 de game-uri în drumul său spre finala Australian Open 2022, o performanță întrecută în întreaga istorie a tenisului feminin doar de surorile Williams. Serena a pierdut doar 16 game-uri, respectiv 19 până să joace finala în edițiile 2012 și 2013 ale Openului American, iar Venus, numai 20 în timpul Wimbledon 2009.

În penultimul act, favorita Simonei Halep, Ashleigh Barty a jucat un nou meci apropiat de perfecțiune, servind 5 ași, câștigând 86% din punctele jucate cu prima servă, semnând 20 de lovituri direct câștigătoare și comițând doar 13 erori neforțate, toate acestea în cele 63 de minute ale confruntării.

În finala programată sâmbătă-dimineață de la ora 10:30, Ashleigh Barty se va duela cu învingătoarea meciului dintre Danielle Collins (30 WTA) și Iga Swiatek (9 WTA). Barty o conduce pe Collins cu 3-1 la meciurile directe, iar pe Swiatek, cu 2-0.

The first Aussie woman to reach the #AusOpen singles final since 1980 ????????@ashbarty defeats Keys 6-1 6-3 and is still yet to lose a set heading into Saturday’s showdown ???? pic.twitter.com/7O4HkQmBOX