„Darul” Openului Australian? Australia are, în premieră, 1 milion de cazuri pozitive: pentru ce au protestat zeci de mii de oameni

Australia s-a vaccinat în proporție de 78,24%, dar numărul cazurilor pozitive la COVID a depășit pragul de 1 milion. Aproximativ 4% din întreaga populație a Australiei este acum infectată cu coronavirus.

74 de persoane au decedat în ultimele 24 de ore, dintre care 35 în statul Victoria, care găzduiește desfășurarea Australian Open. Statul Victoria este regiunea cu cei mai mulți morți, informează The Guardian. Accesul spectatorilor în arenele principale din Melbourne Park este permis în proporție de 50%, dar nu exista măsuri de distanțare socială impuse.

Zeci de mii de australieni au ieșit astăzi pe străzi pentru a protesta de Ziua Invaziei, aceștia derulând un marș de conștientizare al exterminării australienilor aborigeni.

„Nu e mândrie în genocid,” și „Australia albă are o istorie neagră. Spălați-vă mâinile, nu istoria,” au fost câteva din mesajele înscrise pe pancartele manifestanților.

Australian Open 2022 își va desfășura semifinalele și finalele tuturor probelor până duminică, 30 ianuarie, zi care va consemna sfârșitul verii australiene de tenis.

"Too many coppers, not enough justice!" Sounds about right. Good turnout at the #InvasionDay rally on Gadigal Country (inner Sydney). #AlwaysWasAlwaysWillBe Aboriginal land. pic.twitter.com/Hn2d6Yzlro