Mutarea a fost confirmată în cursul zilei de marți, iar jucătorul este așteptat să semneze contractul după efectuarea vizitei medicale.



Anunțul a fost făcut de renumitul jurnalist italian specializat în transferuri, Nicolo Schira. Acesta a transmis pe platforma X (fostul Twitter) că toate detaliile au fost puse la punct.



"Afacere încheiată și confirmată! Alessandro #DeBenedetti la #Entella de la #Genoa, sub formă de împrumut. Semnarea este așteptată în această după-amiază. #transfers", a scris Schira.



Întâi prelungirea, apoi împrumutul



Interesant este că, înainte de a fi cedat temporar, Debenedetti și-a prelungit contractul cu Genoa, clubul arătând astfel că are încredere în potențialul său pe termen lung.



Atacantul născut în 2003 vine după două sezoane petrecute la Mantova, tot sub formă de împrumut, perioadă în care a bifat 56 de prezențe și a marcat 5 goluri, evoluând atât în Serie C, cât și în Serie B.



La Virtus Entella, Debenedetti va avea șansa de a juca în mod constant într-un campionat competitiv, obiectivul fiind să câștige experiență și să revină mai puternic la Genoa. În acest moment, se mai așteaptă doar comunicatul oficial din partea celor două cluburi.

