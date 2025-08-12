Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a transmis că șantierul patinoarului "Mihai Flamaropol" a fost repornit și a oferit un termen clar pentru finalizare.



"Săptămâna trecută am dat drumul lucrărilor de la faimosul Flamaropol. Conform contractului, la anul, pe vremea aceasta, el va fi gata, va fi redat populaţiei", a spus Bujduveanu la GSP.



Noua arenă nu va fi doar un simplu patinoar. Cu o capacitate de 3.800 de locuri, aceasta va depăși cu mult alte săli din oraș, precum Berceni Arena, care are doar 700 de locuri. Mai mult, complexul este gândit ca un centru multifuncțional.



"O să mai avem un bazin semiolimpic, avem sală de baschet, avem sală de sport, deci vorbim despre un centru multifuncţional", a punctat edilul. Acesta a adăugat că se studiază o tehnologie specială pentru a acoperi suprafața de gheață, permițând astfel organizarea de evenimente dedicate altor sporturi, precum handbal sau volei, în perioadele în care patinoarul nu este folosit.



Un proiect de 175 de milioane de lei, blocat aproape un deceniu



Demarat în urmă cu mulți ani, șantierul de la "Flamaropol" a fost abandonat din 2016, devenind un simbol al proiectelor eșuate din Capitală. Stelian Bujduveanu a explicat și motivul blocajului care a ținut în loc o investiție de peste 175 de milioane de lei.



"Constructorul a oprit lucrările, a fost o neconcordanţă în proiect. Ulterior, când constructorul nu şi-a mai asumat continuarea lucrărilor, Primăria a rămas cu o construcţie pe jumătate, care a trebuit expertizată. Au apărut diferenţe între proiect şi construcţia realizată. Dar suntem optimişti pentru că la anul pe vremea aceasta spre toamnă putem să deschidem Flamaropolul, un deziderat al bucureştenilor de peste 10 ani de zile", a încheiat Bujduveanu.

