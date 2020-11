Rafael Nadal, replica dura la adresa Guvernului Spaniol: "Oamenii pot muri din cauza virusului, dar se poate muri si de foame!" 

Rafael Nadal considera ca trebuie sa existe un echilibru intre sanatate si protectia sociala.

Rafael Nadal a atras atentia cu privire la riscurile instalarii unui nou pachet de masuri restrictive, in contextul extinderii celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus.

Jucatorul nascut la Manacor a afirmat in presa spaniola ca masurile restrictive trebuie echilibrate cu llibertatea si demnitatea oamenilor, care sunt, in opinia lui Rafael Nadal, atacate in conditiile date.

Rafael Nadal: "Traim cea mai dificila perioada din vietile noastre."



"Trebuie sa depasim aceasta criza cu respect, cu demnitate, fata de noi, fata de cei dragi si fata de cei din jurul nostru. Dar si cu responsabilitate si logica. Oameni pot muri din cauza virusului, dar, la fel de bine, pot muri si de foame. Lovitura pe care o dam economiei a fost si e foarte grava. Trebuie sa gasim un echilibru intre sanatate si munca, intre sanatate si protectie sociala," a afirmat Rafael Nadal intr-un interviu acordat pentru El Mundo, informeaza Adevarul.

"Siguranta oamenilor e cea mai importanta. Dar la fel de importante sunt si libertatea si demnitatea. Eu inca sunt tanar, organismul meu e puternic. Dar, daca ma voi imbolnavi, pot sa transmit virusul la cei vulnerabili. Sunt ingrijorat pentru parintii mei, familia mea, comunitatea mea. Traim cea mai dificila perioada din viata noastra. De aceea, acum e momentul sa ne luptam pentru lucruri mai importante decat un meci de tenis," a adaugat tenismenul spaniol, care l-a egalat pe Roger Federer in clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate, ambii avand in palmares 20.