Rafael Nadal a găsit primele soluții: la ce intervenții medicale poate apela pentru a scăpa de durerile la picior

După o ediție 2022 a turneului de la Roland Garros încheiată cu ajutorul multe anti-inflamatorii și injecții anestezice primite, Rafael Nadal a ieșit campion pentru a 14-a oară la Paris, dar nu își dorește să continue pe acest drum, pentru a nu-și agrava puternic ruptura osului scafoid, de care suferă la nivelul piciorului stâng.

În conferința de presă organizată după încheierea finalei cu Casper Ruud - 6-3, 6-3, 6-0 -, tenismenul spaniol în vârstă de 36 de ani a anunțat că va continua un tratament care constă în primirea unei injecții în doi nervi, pe bază de unde radio frecvență, cu scopul de a reduce senzorialitatea resimțită în picior.

Obiectivul final al acestei intervenții este de a dezinhiba nervul și de a scădea durerea în mod semnificativ.

În plus, chestionat în legătură cu injecțiile anestezice pe care le-a primit în piciorul stâng, pentru a putea juca inclusiv finala turneului de la Roland Garros, Rafa Nadal a replicat că se simt precum injecțiile de anestezie locală primite la stomatolog: „Nu simți nimic,” a descris Nadal senzația fizică.

In Spanish, Nadal compares the feeling with his foot under injections with the feeling on teeth when the dentist makes a local anesthesia. "No feeling". ???? #RafaelNadal pic.twitter.com/hp2lqetmlp

Întrebat de jurnaliști dacă ar lua în considerare o operație, Rafael Nadal a replicat: „Nu pot să răspund la această întrebare acum.

Ar trebui să vorbesc cu mine însumi și să iau o decizie care îmi poate schimba viața - dacă merită să lipsesc 6 luni fără vreo garanție că voi putea reveni după.

Nu sunt pregătit să iau o decizie atât de mare,” a răspuns Rafael Nadal, cu sinceritate.

????️ "I like to play tennis. And I like the competition.”@RafaelNadal reflects on his historic win and what the sport means for him:#RolandGarros