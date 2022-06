„E mai bine să nu știți” Răspunsul incredibil oferit de Rafael Nadal, când a fost întrebat câte injecții a primit, pentru a putea juca la Paris

Cel mai titrat tenismen din istoria turneelor masculine de mare șlem, Rafael Nadal (36 de ani, 5 ATP) a devenit pentru a 14-a oară campion la Roland Garros și cel mai bătrân bărbat câștigător a probei individuale de la Paris.

Tenismenul spaniol l-a învins pe Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP) cu 6-3, 6-3, 6-0, în 2 ore și 18 minute de joc, la doar două zile după ce a împlinit vârsta de 36 de ani.

Explicând într-un interviu televizat cum a putut să joace într-atât de bine, având în vedere problemele acuzate la picior, din cauza sindromului Muller-Weiss, Rafael Nadal a spus că medicul Angel Luiz Cotorro i-a oferit o injecție care i-a amorțit total piciorul drept.

„Dacă n-aș fi crezut în victorie, nu m-aș fi aflat aici, dar, cu toate acestea, a fost o mare surpriză. Pregătirea mea înaintea Roland Garros nu a fost ideală. Nu am fost în circuit, timp de o lună și jumătate, după acea fisură costală, iar apoi am suferit din cauza piciorului.

Am jucat fără să îmi simt piciorul. Am primit o injecție în nerv, astfel că piciorul a fost amorțit. De aceea am fost capabil să joc finala,” a explicat Rafael Nadal, într-o discuție cu Barbara Schett, Mats Wilander și Tim Henman.

„Câte injecții ai făcut în timpul turneului?”, a fost întrebarea transparent pusă de Barbara Schett, prezentatoare TV, căreia Rafael Nadal i-a răspuns cu sinceritate: „E mai bine să nu știi,” a fost replica tenismenului iberic.

„Cel mai rău moment din acest turneu a fost după meciul din turul 2, cu Moutet. Nu mai puteam să umblu. A trebuit să îmi anesteziez piciorul, pentru a putea continua. Mulțumiri speciale doctorului meu,” a spus Rafael Nadal, vorbind despre Angel Luiz Cotorro.

Nadal: "My worst moment in this tournament was after my 2R match against Moutet. I couldn't walk anymore. I had to have my foot anesthetized to be able to keep going. A special thanks to my doctor." ????????