Desire Doue a spus ce trebuie să facă PSG, după ce a cucerit a doua oară consecutiv UCL: „Vrem mai mult”

Verdict neașteptat pentru ”cel mai criticat om” din finala Champions League: ”Este impresionant!”

PSG a câştigat, sâmbătă seară, pentru al doilea an consecutiv, Liga Campionilor, impunându-se în finala cu Arsenal, de la Budapesta, la loviturile de departajare; scorul a fost 4-3 la punctul cu var după 1-1 în 120 de minute.

Luis Enrique, într-o galerie selectă a antrenorilor din UCL

Luis Enrique (56 de ani), antrenorul formației pariziene, a cucerit pentru a treia oară Liga Campionilor, după triumful de anul trecut și cel alături de Barcelona în 2015.

Un singur antrenor este în fața sa în ierarhia câștigătorilor de UCL, respectiv Carlo Ancelotti cu 5 trofee (AC Milan 2003 și 2007, și Real Madrid 2014, 2022 și 2024).

Doar alți trei antrenori se pot lăuda cu trei Ligi ale Campionilor adjudecate. Tehnicienii respectivi sunt: Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978 și 1981), Zinedine Zidane (Real Madrid 2016, 2017 și 2018) și Pep Guardiola (Barcelona 2009 și 2011, și Manchester City 2023).

PSG o poate egala pe Real Madrid

De asemenea, PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care își apără supremația în stagiunea următoare din UCL după Real Madrid.

Parizienii au șansa în sezonul viitor să îi egaleze pe „Los Blancos”, care au legat trei UCL consecutive între anii 2016 și 2018, sub comanda lui Zinedine Zidane.