„Va veni o vreme când voi spune: 'suficient!' Durerile mă seacă de fericire” Rafael Nadal ia analgezice pentru a putea juca. Se gândește la retragere

Retragerea din tenis nu a părut niciodată mai aproape pentru cel mai titrat tenismen din istorie la ora actuală, Rafael Nadal.

Tenismenul născut în Manacor, în vârstă de 35 de ani ocupă locul 4 în ierarhia mondială, dar eșecuri precum cel suferit în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Roma - fază competițională în care nu mai fusese învins de mai bine de un deceniu - îi dau de gândit unui jucător care dezvăluie că ia analgezice în mod regulat pentru a putea juca.

Rafael Nadal suferă de sindromul Muller-Weiss, o afecțiune degenerativă care presupune o anomalie în creștere a osului scafoid, o deformare a unuia dintre oasele localizate în partea centrală a piciorului. Rupt în jumătate, osul scafoid al piciorului stâng îi dă bătăi de cap și dureri zilnice lui Nadal, cu precădere atunci când este implicat în competiții.

„Va veni o vreme când mintea mea va spune că e suficient, pentru că durerile mă seacă de fericire. Nu doar în cariera mea de tenismen, dar și în viața personală. Nu sunt accidentat, ci trăiesc cu o accidentare cronică,” a spus Rafael Nadal, în conferința de presă susținută după înfrângerea cu Denis Shapovalov, de la Roma.

„Am resimțit din nou multă durere la nivelul piciorului. Nu e ceva nou, dar uneori, sincer, îmi e dificil să accept situația.

De la jumătatea setului secund, durerile au făcut meciul de nejucat pentru mine. Nu vreau să iau niciun pic din meritele lui Denis. Astăzi e ziua lui, felicitări!”, i-a transmis Nadal, notează ATP, adversarului care l-a eliminat în faza ultimilor 16 jucători.

"There will come a time when my head says enough because the pain takes away happiness. Not just for tennis, for my life."

"I'm not injured, I live with a chronic injury."

