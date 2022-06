Rafael Nadal: „Sunt sigur că un jucător va câștiga mai mult de 22 de Grand Slam-uri, dar 14 titluri la Roland Garros? Complicat”

Considerându-se mereu o persoană obișnuită, Rafael Nadal crede că performanțele reușite în tenis pot fi depășite. „Regele Zgurii” s-a gândit însă de două ori, atunci când a fost întrebat dacă vreun tenismen va reuși să îi doboare recordul de titluri câștigate pe zgura de la Roland Garros.

De 14 ori campion în 18 participări în turneul de mare șlem de la Paris, Rafael Nadal este unic deținător al recordului de trofee câștigate de un tenismen în același Grand Slam.

„Dacă Novak va ajunge la 23 de titluri de mare șlem, iar eu voi rămâne cu 22, nu mă va deranja și nu îmi va schimba nivelul de fericire pe care o simt, nici măcar 1%,” a declarat Rafael Nadal, într-un interviu acordat Christianei Amanpour.

„Mereu păstrez asta în minte: mă consider o persoană obișnuită, așadar, dacă eu am reușit, poate că și altcineva va reuși acel lucru. Faptul ca un jucător să depășească recordul de 22 de Grand Slam-uri e ceva mai posibil să se întâmple, sunt sigur că va avea loc, dar câștigarea a 14 titluri la Roland Garros presupune o sarcină foarte dificilă,” a adăugat Rafael Nadal, în același interviu CNN.

“I always considered myself a very normal guy. So if I did it, somebody else can do it”@rafaelnadal tells me that his happiness does not hinge on setting records-- but his record 22 Grand Slams will be difficult to beat. pic.twitter.com/XNlR0A9SBP