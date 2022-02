Rafael Nadal a deschis „Restaurantul Roland Garros” în incinta propriei academii: cum a fost amenajat în interior

Rafael Nadal și-a deschis restaurantul „Roland Garros”. Cel mai titrat tenismen al Openului Francez a omagiat competiția istorică din Paris, ridicând în cadrul Academiei Rafa Nadal un restaurant care să îi poarte numele.

De 13 ori campion pe zgura pariziană, Rafael Nadal a amenajat special Restaurantul Roland Garros, pe pereții interiori regăsindu-se imagini cu multiplii campioni ai Openului Francez, Steffi Graf (campioană la RG în 1987, 1988, 1993, 1995, 1996 și 1999), Chris Evert (câștigătoare la Paris în 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 și 1986 și Bjorn Borg (campion în 1974, 1975,1978,1979,1980 și 1981).

As part of @rnadalacademy project, Rafael Nadal officially opened the “Roland-Garros Restaurant” in Manacor. The décor at the restaurant includes pictures of some of the biggest stars in the history of @rolandgarros - Steffi Graff, Chris Evert, Björn Borg and Rafa himself. pic.twitter.com/RhpU642LzN