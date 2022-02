Federer și Nadal, din nou pe terenul de tenis: când vor putea fi urmăriți cei doi în același turneu

Rafael Nadal și Roger Federer se vor reîntâlni pe terenul de tenis în 2022. Reunirea va avea loc cel târziu în 23-25 septembrie, în cadrul Cupei Laver, competiție neoficială caritabilă.

Evenimentul va fi găzduit de prestigioasa Arenă O2 din Londra, Regatul Unit. Nadal și Federer au mai participat pentru Echipa Europei în cadrul Cupei Laver în 2017 și 2019, jucând împreună în proba de dublu și oferindu-și reciproc indicații în timpul meciurilor, spre amuzamentul spectatorilor.

Nadal îl conduce pe Federer cu 24-16 la meciurile directe, iar ultima confruntare directă a avut loc în vara anului 2019, în care tenismenul elvețian l-a învins pe iberic, scor 7-6, 1-6, 6-3, 6-4.

Chinuit de probleme la genunchi, Roger Federer este actualmente limitat în a se pregăti fizic pentru revenirea în ATP, în timp ce Rafael Nadal a revenit cu brio în circuitul mondial, cucerind 2 trofee anul acesta la Melbourne, inclusiv Openul Australian.

Rafael Nadal and Roger Federer will be back together at O2 Arena for the 2022 Laver Cup ???????? pic.twitter.com/dnnPg1dkpU