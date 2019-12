RAFA NADAL, NUMARUL 1 ATP LA FINALUL ANULUI 2019 | „E superior lui Federer si Djokovic pentru ca...”

Rafael Nadal nu se opreste din a-si imbunatati jocul, conform unui fost coleg in echipa Spaniei de Cupa Davis.

Intruchiparea tenacitatii in tenis, David Ferrer, tenismen retras la finalul turneului ATP Masters de la Madrid din mai a tinut sa-i adreseze un discurs encomiastic lui Rafa Nadal.

„Rafa este incredibil, a terminat anul pe primul loc, joaca un tenis uimitor, a castigat toate meciurile la Cupa Davis. Este poate cel mai bun sezon al sau, din cate am vazut,” a spus David Ferrer.

„Treaba cu Rafael Nadal e ca el inca isi imbunatateste jocul. Este un supererou.”



„Oamenii trebuie sa se bucure de jocul lui Rafa in urmatorii ani, pentru ca va fi dificil sa vedem pe cineva similar din nou. Sunt foarte fericit sa-i pot vedea pe el, Roger si Novak inca jucand la un nivel atat de inalt,” a spus David Ferrer pentru Sky Sports.

„In 2020 sunt sigur ca jucatorii din noua generatie vor avea sansa de a castiga un Grand Slam, pentru ca Tsitsipas a castigat recent Turneul Campionilor, iar aceasta competitie e ca un Grand Slam. Dar e cert ca Nadal, Djokovic si Federer au inca motivatia sa iasa pe teren si sa castige Grand Slam-uri,” a adaugat David Ferrer.

David Ferrer si Rafael Nadal s-au intalnit o singura data intr-o finala de Grand Slam. Se intampla la 2013 in Paris, cand Rafa a castigat pe zgura de la Roland Garros cu 6-3 6-2 6-3.

Cate titluri are Rafael Nadal la Roland Garros?



12! Rafa Nadal, renumit pentru porecla sa, „Regele Zgurii” are douasprezece turnee castigate pe zgura de la Paris. Nadal s-a impus in finalele jucate pe Arena Phillipe Chatrier in anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 si 2019. Spaniolul este recordmenul absolut al istoriei tenisului in ceea ce priveste numarul de trofee castigat la acelasi turneu de mare slem.

In 2009, Nadal a fost invins in optimi de Robin Soderling, jucator care a facut doua finale la RG, dar nu are niciun titlu de Grand Slam in palmares. Partida de atunci s-a incheiat cu scorul de 6-2, 6-7, 6-4, 7-6 pentru suedez.

Sase ani mai tarziu, in 2015 Rafa a fost invins de Novak Djokovic in sferturile de finala, scor 7-5, 6-3, 6-1. A fost singura infrangere in minimum de seturi suferita vreodata de Nadal la RG.

In 2016, Nadal a fost nevoit sa se retraga inaintea desfasurarii celui de-al treilea tur competitional la Roland Garros, din cauza unei accidentari.