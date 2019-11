Roger Federer a oferit un raspuns SOCANT de sincer | „Nadal este mai bun decat Djokovic.” Pe cine prefera elvetianul intre Ronaldo si Messi 

Roger Federer opineaza ca Rafael Nadal este mai valoros decat Novak Djokovic si raspunde la intrebarea consacrata a zilelor noastre, „Ronaldo sau Messi?”.

Roger Federer a decis: Rafael Nadal este mai bun decat Novak Djokovic. La intrebarea „cine sunt jucatorii din generatia actuala care ar putea intra pe lista celor mai buni tenismeni din istorie?”, elvetianul a raspuns „Rafael Nadal si Novak Djokovic.”

Cel mai titrat tenismen din istorie si-a elaborat insa raspunsul, motivand de ce l-ar plasa mai sus in lista pe Nadal decat pe Djokovic. Federer a fost invins de Nadal in finala Roland Garros 2006, Rafa castigand in acel moment, la 20 de ani cel de-al doilea sau titlu de Grand Slam.

Roger Federer: „Nadal este cel mai bun tanar jucator pe care l-a avut tenisul, alaturi de Bjorn Borg.”



„Are mai multe turnee de mare slem (n.r. 19 - 16), chiar daca Novak are mai multe saptamani petrecute ca numar 1 ATP (n.r. 200 - 275). Rafa are mai multi ani jucati in circuit si a fost un tanar extraordinar, cel mai bun tanar jucator pe care l-a avut tenisul, alaturi de Bjorn Borg. In acest moment, Rafa e mai bun, dar mai sunt cativa ani in carierele lor si se pot intampla multe lucruri,” a spus Roger Federer.

„Ai nevoie intotdeauna de rivali buni, inclusiv din noua generatie, cum este Alexander Zverev. Jucatorii acestia sunt foarte importanti si au fost un element catalizator pentru mine si pentru progresul meu. Stiu ca ei acum se afla in vacanta, dar de fapt se antreneaza din greu. Trebuie sa ma reinventez constant. Unii spun ca as fi castigat mai multe turnee daca nu aveam acesti rivali, dar eu cred ca ei m-au facut sa devin un jucator mai bun,” a relatat cel mai titrat jucator din istoria turneului de la Wimbledon. Federer are 8 titluri castigate pe iarba londoneza.

„Eram cunoscut ca un tip care nu era foarte solid, in mod special pe plan mental. Nu aveam cea mai puternica minte din circuit, aruncam cu rachete, incepeam sa plang, imi era greu la inceput. Si dintr-odata am devenit faimos pentru longevitatea mea, pentru constanta mea. Este unul dintre lucrurile de care sunt cel mai mandru, pentru ca am perseverat, am incercat din greu, m-am schimbat, am fost suficient de umil incat sa accept ca am intampinat probleme pe care aveam sa le rezolv. Astazi sunt solid ca o stanca. Ma bucur ca am reusit sa gasesc un echilibru intre cariera, viata privata si familie,” a mai spus Federer.

Pe cine prefera Roger Federer dintre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi



„Nu am nicio preferinta. Nu urmaresc fotbalul suficient de mult ca sa fiu expert, dar stiu ca amandoi sunt incredibili. Ce imi place la ei este ca sunt diferiti in modul in care joaca, insa la randul lor si-au schimbat stilul de joc si inca sunt incredibil de buni,” a declarat Roger.

Roger Federer a stabilit de curand recordul de asistenta la un meci de tenis, alaturi de Alexander Zverev. Cei doi au strans in tribunele arenei din Mexico City 42.517 de spectatori la o partida amicala.

In cea mai recenta aparitie, Federer a fost filmat alergand pe strazile orasului New York si facandu-si selfie-uri alaturi de fanii sai, uimiti sa il vada intr-o ipostaza atat de naturala pe cel mai titrat tenismen din istoria „Sportului Alb.”