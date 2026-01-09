Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o primă parte a sezonului 2025-2026 foarte bună la Rayo Vallecano. Fundașul dreapta al naționalei României ocupă locul al treilea în clasamentul fotbaliștilor utilizați de antrenorul Inigo Perez.

Andrei Rațiu, al treilea cel mai utilizat fotbalist de la Rayo Vallecano

Per total, în prima parte a stagiunii curente, „Sonic” a adunat la Rayo 1.962 de minute în toate competițiile. În 25 de apariții oficiale, apărătorul lateral a marcat un gol și a înregistrat și o pasă decisivă.

Rațiu a fost integralist în 17 din 18 meciuri posibile în La Liga. Excepția s-a produs doar când a fost suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Andrei Rațiu a fost menajat de antrenorul Inigo Perez doar în partidele din Cupa Regelui și în cele din Conference League (preliminarii și grupa unică).

Cei doi coechipieri care îl întrec pe Rațiu

Florian Lejeune, fundaș central francez în vârstă de 34 de ani, este fotbalistul care a strâns cele mai multe minute la Rayo Vallecano, în prima parte a sezonului 2025-2026: 2.438 în 28 de apariții oficiale!

Portarul Augusto Batalla (29 de ani) este celălalt coechipier al lui Andrei Rațiu care îl depășește pe „Sonic” la numărul de minute. Batalla a strâns 2.340 de minute în 26 de partide din toate competițiile.

