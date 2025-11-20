GALERIE FOTO Un an mai târziu, regretele plutesc în Spania, după retragerea lui Nadal: ce a spus David Ferrer

Marcu Czentye
Un an și o zi de la retragerea definitivă a lui Rafael Nadal din tenisul profesionist.

Rafael Nadal (39 de ani) a jucat în 19 noiembrie 2024 ultimul meci în postura de tenis profesionist. Finalul carierei prestigioase i-a adus „Matadorului” o înfrângere surprinzătoare, în fața olandezului Botic Van De Zandschulp, eșec care a condus la eliminarea Spaniei din Cupa Davis, chiar pe teren propriu.

Analizând cele mai dificile momente pe care le-a trăit ca antrenor al echipei Spaniei de Cupa Davis, David Ferrer a menționat eșecul din 2024 ca fiind cel care i-a provocat cea mai mare durere.

Ferrer, dezamăgit de modul în care a decurs ultimul meci al lui Nadal

„Cea mai dură înfrângere a venit în Malaga, atunci când am pierdut în fața Olandei, în meciul de retragere a lui Rafa Nadal. Pentru mine, acel moment a fost cel mai greu, deoarece a fost vorba despre Rafa și mereu am avut o relație aparte cu el,” a punctat Ferrer pentru Punto de break.

Cu o lună înaintea meciului din Cupa Davis, Rafael Nadal a participat la prima ediție a turneului demonstrativ de la Riad, intitulat „Six Kings Slam,” în cadrul căruia a pierdut în minimum de seturi contra conaționalului Carlos Alcaraz, respectiv împotriva sârbului Novak Djokovic.

Rafael Nadal, emoționat puternic în discursul de retragere, ținut la Roland Garros

„Toni, ești motivul pentru care mă aflu aici. Îți mulțumesc că ți-ai dedicat o mare parte din viața ta pentru a mă ajuta. Suferind, ducându-mă mereu la limită.

Nu a fost ușor ce am trăit împreună, dar, cu siguranță, a meritat efortul. Ai fost cel mai bun antrenor pe care l-aș fi putut avea vreodată,” a fost mesajul deosebit transmis, în final, de Rafael Nadal unchiului său, Toni, care l-a antrenat timp de peste două decenii.

Nadal a plâns în hohote, la 20 de ani distanță de la primul meci jucat la Roland Garros

„Mery, ești cea mai bună parteneră de viață pe care puteam să o am. Ai fost mereu acolo, când am avut nevoie de tine. M-ai sprijinit.

Nu a fost ușor în ultimul an și jumătate, dar grație susținerii tale și energiei pe care ne-o aduce fiul nostru, totul a fost mai puțin complicat. Îți mulțumesc,” i-a spus Nadal soției Mery Xisca Perello.

„E dificil să încep. Am suferit, am câștigat, am pierdut. Mă bucur că am avut șansa de a juca aici. Fără îndoială, rămâne cel mai important teren de tenis din cariera mea.

A fost o poveste frumoasă care a început în 2004. Abia puteam să merg din cauza accidentării la picior, dar, în acel an, am urcat pe teren, în cârje și am visat să concurez aici.

În 2005 aveam 18 ani. A fost prima mea participare, în care am jucat împotriva rivalului și prietenului din copilărie, Richard Gasquet. Din acea zi am înțeles pe deplin ce a însemnat Roland Garros.

Am experimentat totul, de-a lungul acestor douăzeci de ani. Am avut rivali extraordinari, precum Novak, Andy și, desigur, Roger, dar și mulți alții care m-au împins spre limite. Nimic nu ar fi fost la fel de frumos fără aceste rivalități. 

Roland Garros e unic. Nu doar datorită istoriei pe care o are, dar mulțumită tuturor persoanelor care muncesc aici,” a declarat Rafael Nadal, în discursul ținut în mijlocul unei Arene Philippe-Chatrier colorate în cinstea spaniolului.

