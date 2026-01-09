Adrian Mititelu, dezvăluiri despre dedesubturile afacerii Compagno la FCSB! Cum s-a înțeles cu Gigi Becali

Patronul lui FCU Craiova a recunoscut că nu a vrut să îl vând pe actualul atacant de la Jeonbuk Hyundai.

Adrian Mititelu a fost întrebat despre transferul lui Andrea Compagno la FCSB și a dezvăluit cum s-a făcut mutarea în schimbul unei sume imense pentru nivelul financiar din Superliga.

Jucătorul a confirmat în primul sezon la echipa patronată de Gigi Becali dar a plecat în iarna din 2024, în schimbul a doar 120.000 de euro în China, la TJ Jinmen Tiger.

Compagno a fost transferat de la FCU Craiova la FCSB în vara lui 2022, iar roș-albaștrii au plătit 1,5 milioane de euro în schimbul atacantului italian.

„Nu am mai vorbit de mult cu Andrea Compagno în mod direct, doar prin intermediari. Mi-a părut foarte rău când a văzut că s-a accidentat, un băiat de nota 11 pentru mine. Va rămâne unul dintre fotbaliștii cu cele mai mari caractere de când sunt eu în fotbal. Era punctual, profesionist, atașat de club, predispus la efort. Se bucura și când era pe bancă, deși sunt mulți atacanți care nu fac asta. Are sufletul curat.

Nu știu ce a fost atunci... (n.r. cu transferul la FCSB). Îmi pierdusem reperele, fusesem în detenție. Aveam chestia asta: 'Domne, că nu am vândut jucători, deși avusesem oferte'. Eu i-am cerut lui Gigi Becali suma de 1,5 milioane de euro ca să nu-l dau. Sincer vă spun. Nici nu mă gândeam că se face transferul.

În momentul în care mi-a acceptat, eu nu am mai avut ce să fac. Toată săptămâna l-am refuzat. Nici nu știam ca urmează să se închidă perioada de transferuri. Eu tot spuneam că nu este de vânzare, dar Gigi Becali mi-a spus că îmi dă 1,5 milioane de euro. Eram convins că nu dă. A plecat el și l-am adus pe Blănuță, care a confirmat, o inspirație”, a spus Adrian Mititelu la digisport.ro.

Andrea Compagno a jucat 55 de meciuri în tricoul lui FCSB și a marcat 20 de goluri.

2,5 milioane de euro este cota atacantului de 29 de ani, conform site-ulu de specialitate Transfermarkt.com.

