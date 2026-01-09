Crystal Palace va intra într-o nouă eră, după ce în sezonul precedent au câștigat FA Cup, iar acum evoluează în cupele europene. Bătrânul ”Selhurst Park” va intra într-un proces de modernizare, dar pe bucăți, așa cum s-a întâmplat și cu Anfield, stadionul lui Liverpool.



Încep modernizările la stadionul lui Crystal Palace



Mai exact, una dintre tribunele stadionului va intra într-un amplu proces de modernizare după ce clubul a anunțat că a reușit să cumpere cele șase case din cartierul învecinat care împiedicau începerea lucrărilor. Acestea vor fi demolate, iar construcția va intra în linie dreaptă.



Mai mult, capacitatea stadionului va fi mărită de la 26.000 de locuri la 34.000 de locuri în urma lucrărilor, potrivit comunicatului oficial emis de club.



Proiectul a apărut pentru prima oară în spațiul public în 2024, atunci când clubul a împlinit 100 de ani. Abia după un an și jumătate londonezii au reușit să facă toate demersurile pentru începerea lucrărilor.

