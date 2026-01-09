GALERIE FOTO Încep lucrările! Stadionul va fi modernizat, la un an și jumătate după apariția proiectului

Încep lucrările! Stadionul va fi modernizat, la un an și jumătate după apariția proiectului Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Crystal Palace selhurst park
Crystal Palace va intra într-o nouă eră, după ce în sezonul precedent au câștigat FA Cup, iar acum evoluează în cupele europene. Bătrânul ”Selhurst Park” va intra într-un proces de modernizare, dar pe bucăți, așa cum s-a întâmplat și cu Anfield, stadionul lui Liverpool.

Încep modernizările la stadionul lui Crystal Palace

Mai exact, una dintre tribunele stadionului va intra într-un amplu proces de modernizare după ce clubul a anunțat că a reușit să cumpere cele șase case din cartierul învecinat care împiedicau începerea lucrărilor. Acestea vor fi demolate, iar construcția va intra în linie dreaptă.

Mai mult, capacitatea stadionului va fi mărită de la 26.000 de locuri la 34.000 de locuri în urma lucrărilor, potrivit comunicatului oficial emis de club.

Proiectul a apărut pentru prima oară în spațiul public în 2024, atunci când clubul a împlinit 100 de ani. Abia după un an și jumătate londonezii au reușit să facă toate demersurile pentru începerea lucrărilor.

Modelul pe care îl urmează acum Crystal Palace a fost folosit și de Liverpool pentru stadionul Anfield. Arena a fost modernizată treptat, tribună cu tribună, în timp ce echipa își disputa meciurile de acasă tot pe stadion.

Crystal Palace se pregătește pentru meciul cu Sunderland

Până la modernizarea stadionului, Crystal Palace este implicată în lupta din Premier League, unde păstrează șanse importante pentru un loc de cupă europeană. Este pe locul 13, cu 28 de puncte, la șase distanță de locul cinci.

În următoarea etapă, londonezii se vor deplasa pe terenul celor de la Sunderland, iar trei puncte ar fi importante pentru lupta de la mijlocul clasamentului.

