PUNCTE pierdute pentru Simona in clasamentul WTA! Prima reactie dupa infrangerea SOC de la Stuttgart

Simona acuza probleme fizice, dar si zgura de la Stuttgart pentru infrangerea cu CoCo Vandeweghe.

Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

"Mi-a facut break la finalul primului set, dupa care serviciul meu a fost din ce in ce mai moale. A venit plina de incredere, a mai facut un break in primul set, la inceput. A servit foarte bine si chiar mi-a fost foarte greu sa returnez. De aceea nu am putut sa stau foarte echilibrata", a spus Halep, potrivit Digi.



"Primul turneu de zgura al anului pentru mine a fost Fed Cup. Asa ca nu sunt demoralizata ca am pierdut aici atat de repede. E un teren diferit, nu este o zgura adevarata. Nu joc cel mai bun tenis al meu, dar astazi adversara a fost mai puternica si a meritat sa castige", a mai spus Simona.



"Inca simt mici dureri. Alunec, nu pot sa stau prea bine cu picioarele pe zgura. Alunec in toate directiile. Asa cum am spus, nu e suprafata mea favorita, deja ma gandesc la urmatorul turneu", a concluzionat numarul unu mondial.

Anul trecut, Simona a jucat semifinala la Stuttgart si va pierde puncte importante in clasamentul WTA in urma infrangerii de azi. Urmeaza Madrid pentru Simona, turneu pe care l-a castigat anul trecut. Apoi e turneul de la Roma, acolo unde a jucat finala.