Karolina a castigat masina! Pliskova, campioana la Stuttgart dupa victorie in 2 seturi cu Vandeweghe

Vandeweghe a pierdut prima finala pe zgura.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Karolina Pliskova a castigat duminica turneul WTA de la Stuttgart, dotat cu premii de 816.000 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Coco Vandeweghe cu 7-6 (2), 6-4 dupa o ora si 56 minute de joc.



Pliskova, nr. 6 mondial, a castigat al 10-lea ei turneu in circuitul WTA si primul din acest an. Cehoaica a egalat situatia din meciurile directe cu Vandeweghe, 3-3.



Coco Vandeweghe a jucat prima ei finala pe zgura.