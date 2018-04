"Eu am venit aici pentru shopping!" Reactie fabuloasa a jucatoarei care a doborat-o pe Halep la Stuttgart

Simona halep a pierdut in sferturile de finala de la Stuttgart.

CoCo Vandeweghe nu isi dadea nicio sansa s-o invinga pe Simona Halep la Stuttgart, iar acum nu ii vine sa creada ca s-a impus in doua seturi in fata liderului mondial.



"Chiar nu imi place zgura - e suprafata pe care joc cel mai slab. Nu mi-a placut niciodata... Sunt pentru a doua oara in Germania, dar nu am venit aici pentru zgura. Eu am venit aici pentru shopping!", a spus cu franchete cea care nu isi fixase vreun obiectiv la Stuttgart.

Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de CoCo Vandeweghe (SUA), cu 6-4, 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 816.000 dolari.

Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, a fost dominata de Vandeweghe (26 ani, 16 WTA), care s-a impus dupa o ora si 14 minute de joc.

Americanca a controlat jocul prin loviturile sale puternice si destul de precise, in timp ce Halep a fost lipsita de ritm si a comis multe erori.

In primul set, in care cele doua jucatoare au mers cap la cap pana la 4-4, Simona nu si-a creat nicio sansa de break, iar in actul secund a avut patru, dar le-a ratat pe toate.

Halep a avut 2 asi, dar a comis si 4 duble greseli, in timp ce Vandeweghe a reusit 5 asi si a comis 5 duble greseli.

Halep castigase singura partida anterioara cu Vandeweghe, anul trecut, in sferturi la Madrid, cu 6-1, 6-1.

Simona Halep, semifinalista anul trecut la Stuttgart, va primi un cec de 17.334 euro si 100 de puncte WTA pentru participare.