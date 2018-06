Jucatoarea care a invins-o pe Halep a reusit LOVITURA ANULUI in tenis! Efectul ciudat a intors mingea in propriul teren! VIDEO

CoCo Vandeweghe a uimit pe toata lumea cu lovitura asta!

S-a intamplat la turneul olandez de la s-Hertogenbosch, acolo unde CoCo este favorita principala.

In meciul cu Arantxa Rus, CoCo a trimis un slice backhand din spatele terenului care a imprimat un efect ciudat, mingea a cazut in terenul adversarei, iar apoi s-a intors in terenul lui Vandeweghe. Americanca a reusit sa ajunga mingea, insa a trimis-o doar in fileu si a pierdut punctul. Ea s-a uitat spre arbitru, insa acesta nu a schitat niciun gest.

Coco Vandeveghe e una din putinele jucatoare din circuit care nu are palmares negativ cu Simona Halep, liderul WTA. E 1-1 scorul dintre cele doua. Vandeveghe a eliminat-o pe Simona Halep anul acesta in sferturile de la Stuttgart, 6-4; 6-1.