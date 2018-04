Reactia Simonei Halep dupa victoria dificila cu Rybarikova! Ce a spus despre accidentarea din primul set: "Nu am vrut sa ma opresc!"

Simona Halep s-a calificat in sferturi la Stuttgart.

Simona Halep a trecut cu emotii de Magdalena Rybarikova, scor 4-6, 6-2, 6-3, dupa peste 2 ore de joc. Numarul 1 mondial a avut dureri musculare in primul set.

"Adversara a jucat foarte bine in primul set, intotdeauna e greu sa joci impotriva ei. Am vrut sa fortez mai mult pe reverul ei si sa nu mai ratez, asa cum s-a intamplat la finalul setului secund. Apoi mi-am gasit ritmul si am stat in joc punct cu punct.



Am incercat sa mentin schimburile mai lungi, simtind ca joc un tenis mai bun si sunt mai puternica daca meciul ajunge in decisiv. Nu mi-e teama sa stau in schimburile lungi, de asta imi place zgura. Aici e foarte alunecoasa, in primul set am simtit asta la musculatura, dar nu am vrut sa ma opresc. Nu m-am gandit la accidentare si am continuat sa joc" a spus Simona Halep dupa partida.