Punct INCREDIBIL reusit de Bianca Andreescu! Canadianca a castigat cel mai frumos schimb al meciului cu o scurta de senzatie

Simona Halep si Bianca Andreescu se dueleaza astazi, dupa meciul dintre Svitolina si Pliskova.

Setul doi al disputei dintre Simona Halep si Bianca Andreescu are un nivel demn de o finala.

In setul doi, pe serviciul Simonei Halep a avut loc un schimb de senzatie intre cele doua jucatoare, incheiat cu punct in dreptul canadiencei. Simona Halep conducea cu 4-3 in setul secund si era la serviciu. Dupa un schimb de 11 mingi, Bianca Andreescu a incheiat punctul cu o scurta perfecta.