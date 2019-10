SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU LIVE 14:00 | Primul meci intre Simona si Bianca! Ce argumente are Halep pentru o victorie

Simona Halep - Bianca Andreescu se joaca astazi, de la 14:00.

Simona Halep, 28 de ani va juca pentru prima oara impotriva Biancai Andreescu, 19 ani in ceea ce se anunta probabil cel mai imprevizibil meci din intreaga editie 2019 a Turneului Campioanelor de la Shenzhen.

Halep, cu un joc defensiv si un serviciu vizibil mai putin eficace decat al Biancai nu va avea o partida dificila, intrucat va fi nevoita sa contracareze ofensiva nestavilita a canadiencei.

Simona Halep si Bianca Andreescu: la prima intalnire directa. Imprevizibilitatea meciului atinge cota maxima

Pe de alta parte, Andreescu se poate teme de unghiurile pe care le poate dezvolta Simona Halep, finala de la Wimbledon stand drept cea mai buna marturie pentru acest lucru. In plus, Simona este jucatoarea care poate concura cu Bianca chiar si pe plan mental, ambele tenismene fiind dotate cu un simt de lupta exceptional.

In final, Halep are avantajul deplasarii in teren, stand mai bine la capitolul viteza decat Andreescu, cu toate ca diferentele la acest capitol nu sunt la fel de notabile precum sunt, de exemplu, la capitolul forta loviturilor.

Nivelul de experienta este un alt argument pro Simona Halep in acest meci. LA 28 de ani, numarul 5 WTA continua sa corecteze recordul pentru jucatoarea cu cele mai multe saptamani petrecute in top 10 WTA. Acum, Simona a ajuns la saptamana cu numarul 301 de cand nu a mai iesit din top 10 WTA, aspect care spune totul despre experienta si valoarea sa in tenis.

Ramane de vazut cum va gestiona Halep forta loviturilor dezvoltate de Andreescu, dar mai ales cat de mult timp din meci va reusi sa isi impuna propriul ritm, astfel incat sa nu se supuna ritmului foarte rapid impus de Bianca, prin intermediul caruia a sufocat deja atatea nume din top 10 WTA in acest an.