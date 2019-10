"A facut tratament in Romania, cu perfuzii." Detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep inaintea meciului de la Turneul Campioanelor

Simona Halep va juca maine impotriva Biancai Andreescu la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a avut ceva probleme in ultima perioada din cauza unei accidentari, dar si-a revenit si este pregatita pentru turneul de la Shenzhen.

Daniel Dobre a oferit informatii despre recuperarea de care a avut parte Simona Halep:

"Spatele e in regula. Am jucat usor cinci zile in prima saptamana. Urmatoarea a fost aproape full. A facut tratament in Romania, nu injectii, ci perfuzii, plus exercitii speciale pentru spate. S-a odihnit.

Acum se simte bine, e fericita sa fie aici. Sa intre pe teren pentru ca anul trecut nu a putut juca. Asteptam acest prim meci, suntem increzatori ca il poate gestiona. Chiar daca fizic poate ca nu e la suta la suta, mintal si emotional e acolo", a spus Dobre, citat de gsp.

SIMONA HALEP vs. BIANCA ANDREESCU se joaca luni, 28 octombrie de la ora 14:00, ora Romaniei. Meciul va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro.