SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU: Darren Cahill a intervenit pe teren: "Trebuie sa fii mai puternica!"

Darren Cahill a intervenit intr-o sesiune de on-court coaching in primul set al meciului dintre Simona Halep si Bianca Andreescu, din cadrul primei etape a fazei grupelor de la Turneul Campioanelor.

Antrenorul australian a intrat pe teren in pauza, la scorul de 4-3 pentru Bianca Andreescu, dupa ce jucatoarea din Canada facuse break pe serviciul Simonei.



Darren Cahill catre Simona Halep: „Nu ridica mingea atat de repede, trebuie sa fii mai puternica!”

„Lovesti mingea prea mult in cross, fii puternica si loveste mai mult in lung de linie. Nu te teme sa lovesti mai des in linie. Fii mai agresiva pe forehand, iar pe backhand incearca sa il lovesti cu mai multa forta. Plimb-o si nu ridica mingea atat de repede, fii mai puternica si loveste mai tare!” i-a spus Darren Cahill Simonei Halep.

Simona Halep nu i-a raspuns altceva decat ca „nu joaca destul de solid” antrenorului sau.



La scurt timp dupa aceasta interventie de OCC, Simona Halep a pierdut doua game-uri la rand si a cedat primul set, scor 3-6 in fata Biancai Andreescu. A fost primul set disputat vreodata intre Simona Halep si Bianca Andreescu.

