Simona Halep rupe tacerea! Cum se simte din punct de vedere fizic inaintea startului Turneului Campioanelor

Simona Halep a laudat-o pe Bianca Andreescu, jucatoare impotriva careia isi va deschide parcursul la editia 2019 a Turneului Campioanelor.

Simona a fost impresionata de performantele reusite de canadianca cu origini romane la o varsta atat de frageda si a declarat ca a meritat sa castige ultimul Grand Slam al anului.

Simona Halep despre Bianca Andreescu: „Sa castigi un turneu de mare slem la 19 ani e un lucru uimitor!”

„E uimitor ceea ce a facut. Sa castigi un turneu de Grand Slam la doar 19 ani, sa evoluezi in doar cateva competitii si sa le castigi si pe alea, e un lucru foarte, foarte bun. A meritat, a jucat foarte bine”, a declarat Simona Halep.

Bianca Andreescu este jucatoarea care o apreciaza pe Simona Halep drept un model de urmat in lumea tenisului. Intr-un interviu acordat in timpul US Open 2019, Bianca a declarat ca Simona Halep, Kim Clijsters si Juan Martin Del Potro sunt jucatorii pe care ii considera favoritii sai.

„Nu am simtit durere de cand am venit la Shenzhen. Fizic sunt ok si pot sa spun ca m-am antrenat la un nivel foarte ridicat in aceasta saptamana”, a relatat Simona Halep, numar 5 WTA pentru Digi.

SIMONA HALEP vs. BIANCA ANDREESCU se joaca luni, 28 octombrie de la ora 14:00, ora Romaniei.