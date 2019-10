Simona Halep, pregatita de Turneul Campioanelor! A jucat fotbal australian alaturi de numarul 1 WTA, Ashleigh Barty

Simona Halep, vizitata de 6 australieni la antrenamentele de la Shenzhen.

Numarul 5 WTA a publicat pe Instagram o imagine in care se regaseste alaturi de Darren Cahill, liderul mondial, Ashleigh Barty si alti 4 membri ai staff-ului australiencei.

Simona Halep, pregatita de startul Turneului Campioanelor

Pe Twitter, Simona a fost protagonista unui clip de promovare a Turneului Campioanelor, invitand iubitorii tenisului sa se pregateasca de momentele intense care vor urma la Shenzhen, in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie.

Simona is ready for the #WTAFinals, are you??? Source: WTA IG Story pic.twitter.com/ZEE5UY5gCF — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) October 24, 2019

Alaturi de australienii care au vizitat-o la antrenament, Simona Halep a schimbat cateva pase cu mingea de fotbal australian, sportul national din tara liderului WTA.

Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Turneul Campioanelor: finala in 2014

Simona a debutat in forta la Turneul Campioanelor, reusind in primul an de participare si cel mai bun rezultat al sau la aceasta intrecere.

Atunci, Simona Halep a invins-o pentru prima oara pe Serena Williams, in faza grupelor, trecand de americanca cu 6-0, 6-2.

In finala insa, cele doua s-au reintalnit, de aceasta data meciul incheindu-se cu scor favorabil pentru americanca, scor 6-3, 6-0.