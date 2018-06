ULTIMA ORA | Serena a anuntat cat de grava e accidentarea care a fortat-o sa renunte la meciul cu Sharapova: "Am o veste super interesanta pentru voi!"

Serena Williams s-a retras de la Roland Garros chiar inaintea meciului din optimi cu Maria Sharapova.

Sportiva din Statele Unite ale Americii a acuzat probleme la mana stanga si a preferat sa nu intre pe teren contra rusoaicei. Desi se credea ca accidentarea este una serioasa, Serena vine cu vesti bune pentru fani.

"Abia am terminat consultatia la spital si am o veste super interesanta pentru voi: accidentarea nu e grava. Sunt foarte fericita si am vrut sa impartasesc cu voi, fanii mei, acest update privind problemele mele medicale. A fost extrem de frustrant ca nu am putut continua la Roland Garros, dar sunt multumita de modul in care am evoluat", a fost mesajul postat de Serena Williams pe contul ei de Instagram.