Reactia Sharapovei dupa ce a ratat duelul cu Serena Williams: "Sunt dezamagita!" Mesaj pentru americanca

Duelul dintre Serena Williams si Maria Sharapova de la Roland Garros s-a anulat.

Serena Williams a decis sa se retraga de la Roland Garros din cauza unor probleme medicale.

Sharapova e dezamagita si spune ca astepta cu interes partida cu marea ei rivala.



"Asteptam cu nerbadare sa joc impotriva Serenei azi si sunt dezamagita ca s-a retras. Ii urez o recuperare grabnica si sper sa revina in turneu cat mai curand", e scurta declaratie a Mariei Sharapova.

Serena: "Nu am putut servi!"

"Am resimtit probleme la nivel pectoral. Din pacate, s-au agravat. Nu pot servi. Deci, este greu sa joci cand nu poti servi. Voi face maine un control RMN", a declarat Serena Williams, 36 de ani, castigatoare a 23 de titluri de Mare Slem, dintre care trei la Roland Garros (2002, 2013, 2015).

In functie de rezultatul medical, Serena Williams va decide daca va participa sau nu la Wimbledon (2-15 iulie).

''Sunt extrem de dezamagita deoarece am progresat la fiecare joc (...) Am facut multe sacrificii pentru a participa la acest turneu'', a adaugat Williams, care s-a accidentat in ultimul sau meci, sambata, in runda a treia a turneului, in partida cu Julia Goerges, locul 11 WTA (6-3, 6-4).

In urma acestei decizii, Sharapova se va confrunta in sferturile de finala cu castigatoarea partidei dintre Garbine Muguruza (Spania - locul 3 WTA) si Lesia Turenko