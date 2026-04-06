Primul tehnician al Simonei Halep, Firicel Tomai a acordat un interviu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Într-un material în două părți, de Vali Andronescu, antrenorul de tenis din România a explicat de ce nu o mai vede pe Irina Begu revenind în top 100 WTA.

FIricel Tomai crede că accidentările au măcinat finalul de carieră al Simonei Halep

Tomai s-a referit la seria de accidentări care s-a abătut asupra jucătoarei din București, recidive care cresc dificultatea de a reintra în prima sută mondială nu doar în plan fizic, ci și în plan psihologic.

„Dacă te ține accidentarea, dacă reapare, dacă îți întrerupe seria asta de revenire, deja e foarte greu să mai revii cu adevărat,” a apreciat Firicel Tomai, exclusiv pentru Sport.ro.

Firicel Tomai a dezvăluit, în dialog cu Sport.ro, și unde s-a înșelat privitor la Simona Halep, în abilitatea sa de a reveni în tenis la cel mai înalt nivel, după cazul de dopaj.

Reapariția în circuit, la Miami, printr-un wildcard, a fost considerată de Firicel Tomai un moment oportun pentru fosta sa elevă, însă, la fel cum bănuiește, la ora actuală, că va fi în situația Irinei Begu, s-a întâmplat deja în cariera Simonei Halep.

Nu tensiunea situației, și nici perioada de inactivitate, cât accidentările problematice au oprit-o pe Simona Halep din a redeveni câștigătoare de turneu de mare șlem.