Darren Cahill NU are contract cu Simona Halep! Cum a ajuns sa lucreze cu ea: "I-am spus ca nu sunt antrenorul perfect"

Darren Cahill a povestit cum a ajuns sa o antreneze pe Simona Halep.

Darren Cahill a vorbit despre colaborarea sa cu Simona Halep si a dezvaluit cum a ajuns sa fie antrenorul actualului numar 1 mondial.

"In 2015, dupa ce Adidas a decis sa incheie programul, la US Open, eu si Simona am stat la masa si m-a intrebat daca vreau sa devin antrenorul ei full-time in 2016. I-am spus ca nu sunt antrenorul perfect pentru ea, turneele de Grand Slam sunt cele mai importante, iar eu aveam job-ul la ESPN. Am fost cinstit. A fost in totalitate decizia ei. Mi-a spus ca nu e nicio problema. Nu mai era o adolescenta, era o jucatoare grozava si stia in ce se baga. Avea o echipa buna. Teo Cercel, care lucreaza cu ea de zece ani, e mereu de baza. Putea sa renunte la mine oricand. M-a intrebat cum s-a intamplat cu Andre Agassi. I-am povestit ca am avut o perioada de sase saptamani de proba, apoi am mers sa luam mancare pentru sotiile noastre si, in drum spre restaurant, mi-a spus ca vrea sa ma plateasca. M-a intrebat daca am nevoie de contract, iar eu i-am zis ca am daca el are nevoie. Am dat mana si asta a fost. I-am spus Simonei povestea si a spus ca si ea vrea sa procedam la fel. Ok, cat o sa-mi oferi? Totul a durat vreo 30 de secunde si nu am mai discutat despre acest aspect de atunci", a povestit Cahill pentru revista Raquet.

Antrenorul australian a nominalizat si momentul pe care il considera a fi unul "de cotitura" in cariera Simonei Halep: esecul din primul tur la US Open in fata Mariei Sharapova.

"Infrangerea de anul trecut de la US Open a invatat-o cel mai mult despre jocul ei. Pentru ca a evoluat bine si totusi a pierdut. De obicei, cand joaca bine, castiga. Atunci si-a pus multe intrebari. Am stabilit vreo sase-sapte lucruri la care sa lucreze dupa acel meci. Le cunostea, dar nu o simteam foarte convinsa. Dupa acel meci nu a mai luat pauza si a muncit. Apoi a venit saptamana incredibila de la Beijing", a spus Darren Cahill.