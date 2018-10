"M-a luat deoparte si mi-a transmis un mesaj clar!" ULTIMATUMUL dat de Ion Tiriac lui Darren Cahill: Cum a schimbat asta cariera Simonei Halep

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep a vorbit despre relatia pe care o au, atat el, cat si tenismena, cu Ion Tiriac.

Este bine stiut ca fostul tenismen are o relatie buna cu Simona Halep si o sustine pe aceasta.

Darren Cahill a povestit in premiera cum decurgeau discutiile sale cu Ion Tiriac, inainte ca Simona sa castige Roland Garros. Antrenorul australian a marturisit ca fostul tenismen roman punea presiune constant, atat pe el, cat si pe Halep, iar lui Cahill ii amintea mereu cat de mare nevoie este ca eleva lui sa castige un Grand Slam.

"E greu de descris presiunea sub care s-a aflat Simona Halep in ultimii 4-5 ani. Ion Tiriac m-a luat deoparte de mai multe ori si mi-a transmis un mesaj clar: 'Uite care-i treaba, Simona trebuie sa castige un Grand Slam. Asta deoarece tara are nevoie! Avem o cultura negativa in Romania, nu mai avem fotbal, Simona e cel mai mare star al momentului! Asa ca avem nevoie ca Simona sa castige un Grand Slam!' Am inceput sa simt si eu presiunea din acel moment, va dati seama ce simtea ea...", a spus Darren Cahill intr-o interventie din Singapore.

Dorinta lui Ion Tiriac s-a implinit: Simona Halep a castigat in acest an primul Grand Slam al carierei, pe zgura de la Roland Garros. Romanca a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens. Simona pierduse in trecut trei finale de Grand Slam: in 2014 si 2017 la Roland Garros si in 2018 la Australian Open.

In prezent, Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze finalul de sezon, din cauza durerilor pe care i le provoaca hernia de disc cu care a fost diagnosticata. Romanca nu a mai participat nici la Turneul Campioanelor, dar a reusit sa-si asigure suprematia in clasamentul mondial pana anul viitor. Simona are programata revenirea in competitii in ianuarie, la Shenzhen.